К системе телемедицины подключат более 700 медучреждений России

Москва, , 12:21 — REGNUM До конца 2018 года к системе телемедицины будут подключены более 700 медучреждений во всех регионах России. Соглашение о сотрудничестве подписали Национальный центр информатизации (НЦИ) Госкорпорации «Ростех» и Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ, сообщили в министерстве

На сегодняшний день в России телемедицинским оборудованием оснащен и подключен к телекоммуникационной инфраструктуре 21 национальный медицинский центр. Специалисты ведущих медцентров, будут консультировать коллег из регионов России.

Более 60% жителей России готовы пользоваться телемедициной

По мнению председатель совета директоров НЦИ Василия Бровко, телемедицина «позволит повысить общий уровень оказания медицинских услуг». Общаться врачи будут через Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ).

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, закон о телемедицине был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. С 1 января 2018 года закон вступил в силу. По данным опроса, более 60% жителей РФ готовы пользоваться телемедициной.

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