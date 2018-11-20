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Разработчик League of Legends и Marvel выпустят комикс по игре

Общество

Его первый том будет выпущен в мае 2019 года

Лос-Анджелес, США, 20 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  Компания Marvel объединится с разработчиком Riot Games и выпустит комикс по мотивам игры League of Legends. Об этом 19 ноября сообщил журнал Variety.

Будущий графический роман получит название «League of Legends: Ashe: Warmother», его первый том будет выпущен в мае 2019 года. Отмечается, что впоследствии комикс будет выпускаться ежемесячно.

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Напомним, League of Legends — это массовая многопользовательская ролевая игра с элементами стратегии в реальном времени и фэнтезийным дизайном. Компания Riot Games выпустила её в октябре 2009 года.

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