Прокуратура проверяет сообщения о голодовке мигрантов в Кирове

Киров, , 12:12 — REGNUM Информацию о голодовке, объявленной иностранцами в спецприемнике Кирова, проверяет региональная прокуратура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сообщения о том, что в центре временного содержания мигранты отказались от приема пищи, ранее появилась в СМИ. Иностранные граждане недовольны условиями содержания в учреждении МВД РФ.

Работники прокуратуры выехали на место для проведения проверки. В публикациях говорится, что от еды отказались 22 человека. Их возмущает, в частности, запрет на мобильную связь.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ сократило квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Квота на 2019 год составляет 83 тыс. 480 разрешений, тогда как в 2018 году иностранцы могли получить 90 тыс. 360 разрешений.

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