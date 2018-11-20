Вторник, 20 Ноября 2018 года
13:47:21 МСК

Прокуратура проверяет сообщения о голодовке мигрантов в Кирове

Общество

От еды отказались 22 человека

Киров, 20 ноября 2018, 12:12 — REGNUM  Информацию о голодовке, объявленной иностранцами в спецприемнике Кирова, проверяет региональная прокуратура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сообщения о том, что в центре временного содержания мигранты отказались от приема пищи, ранее появилась в СМИ. Иностранные граждане недовольны условиями содержания в учреждении МВД РФ.

Работники прокуратуры выехали на место для проведения проверки. В публикациях говорится, что от еды отказались 22 человека. Их возмущает, в частности, запрет на мобильную связь.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ сократило квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Квота на 2019 год составляет 83 тыс. 480 разрешений, тогда как в 2018 году иностранцы могли получить 90 тыс. 360 разрешений.

Читайте также: Правительство РФ установило квоты на временное проживание для иностранцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить