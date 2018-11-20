Территория прибыльного бизнеса с футбольной академией: тульская неделя

Зоя Емельянова, , 12:26 — REGNUM

На минувшей неделе, 12−18 ноября, в Туле обсуждали послание губернатора, строили планы на будущее, встречали гостей из Африки, знакомились с молодыми профессионалами, играли в футбол и готовились к Новому году. Самое интересное — в обзоре ИА REGNUM.

Послание губернатора: итоги работы и задачи на будущее

Главным событием политической жизни Тульской области на прошлой неделе стало обращение губернатора Алексея Дюмина с ежегодным посланием о результатах работы и планах на ближайший год к депутатам областной думы и жителям региона. Послание прозвучало 15 ноября.

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Глава региона, в частности, отметил, что уже начатые проекты по развитию области синхронизированы с указом президента России от 7 мая 2018 года и становятся неотъемлемой частью национальных проектов, что дает региону новые возможности: софинансирование в национальных проектах предусмотрено в соотношении 4% к 96% федерального бюджета. В региональном бюджете главной составляющей по-прежнему остается социальная направленность: если в бюджете 2017 года на эти цели было направлено 11,2 млрд рублей, то в 2018-м — уже 12,3 млрд. Кстати, в проекте 2019 года в структуре всех расходов около 30% приходится на образование, в том числе — строительство новых школ и детских садов.

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В числе основных задач глава региона назвал, прежде всего, решение вопросов демографии, повышения рождаемости, в том числе — первых, помощь семьям с детьми. В 2018 году на эти цели выделено 3,8 млрд рублей, помощь получают 62 тыс. семей. На 2019 год запланирован рост на 4%. Из 56 различных выплат на поддержку семей с детьми 44 — региональные.

Сфера здравоохранения вызывала острую критику со стороны жителей, однако за последнее время, отметил глава региона, решены три ключевые задачи: сокращаются очереди в поликлиниках, улучшена работа скорой помощи, усилены профилактические меры. В регионе, например, действует программа «Мужское здоровье»: за девять месяцев на базе мобильного медицинского комплекса выездные бригады обследовали более 6 тысяч мужчин. В числе главных задач глава региона назвал повышение качества помощи онкобольным.

Что касается экономики, то глава региона назвал основные направления работы, это: дальнейшее развитие ОЭЗ «Узловая», работа по развитию ТОСЭР, повышение производительности труда в промышленности, развитие сельского хозяйства и. наконец, модернизация оборонной сферы и ориентация ее на выпуск гражданской продукции и продукции «двойного» назначения.

В числе главных тем Алексей Дюмин затронул работу с обращениями граждан, с общественниками-активистами по разным темам. Глава региона обратил внимание на увеличение числа жалоб на работу ЖКХ и застройщиков и поручил правительству усилить работу в этих сферах.

«Нельзя закрывать глаза на системные проблемы, которые мешают нам двигаться вперед. Это инертность, частое несоблюдение сроков и обязательств — по дорогам, строительству социальных и инфраструктурных объектов, качеству работ. Поэтому правительство сейчас разрабатывает новую систему оценки эффективности работы глав администраций муниципалитетов, в которой будут более четкие критерии», — сказал губернатор.

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«У нас продолжается строительство двух корпусов областной больницы, в 2019 году перед нами стоит задача его закончить, — цитируют министра строительства и ЖКХ региона Элеонору Шевченко, которая прокомментировала послание, «Тульские известия». — Это стало возможным в связи с тем, что Алексей Дюмин добился на федеральном уровне софинансирования таких капвложений для нашего региона. Следующий значимый проект, беспрецедентный в сфере здравоохранения на территории области, — строительство перинатального центра, где общий объем капвложений запланирован в размере около 4 миллиардов рублей. Задача — начать строить его в 2019 году, будем его возводить 3 года».

А 16 ноября вопросы развития региона губернатор Алексей Дюмин обсудил в Москве с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Министр высоко оценил работу региональных властей: Тульская область участвует во множестве программ и, как следствие, по многим направлениям развития демонстрирует показатели выше среднероссийских.

Глава региона сообщил, что подготовлен ряд новых инфраструктурных, системных предложений, в том числе — по участию Тульской области в пилотных, прорывных проектах.

Территория прибыльного бизнеса

За 13 лет суммарная прибыль субъектов тульской экономики до налогообложения увеличилась в шесть раз, с 13,8 млрд рублей в 2005 году до 78,5 млрд в 2016-м. С учетом инфляции, реальный рост составил более чем в три раза. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет тульский «Бизнес-журнал».

Наибольший вклад в экономику, согласно анализу издания, — у машиностроения и оборонной отрасти (на последнюю приходится около трети суммы прибыли), также в плюсе — химпредприятия, торговля, сельское хозяйство.

500 млн — на расселение ветхого жилья

Правительство РФ компенсирует Тульской области затраты на региональную программу переселения граждан из аварийного жилья. Об этом стало известно в начале недели — вопрос обсуждался на оперативном совещании 12 ноября, сообщило управление пресс-службы. Речь идет о новой региональной программе, которая была сформирована в 2018 году, после того, как осенью 2017-го истек срок действия федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья.

На реализацию новой программы было выделено 500 млн рублей, в программу вошли четыре муниципалитета. Основную часть средств получила Тула, правда, использовать их полностью муниципалитет не смог. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что подобное повторяться не должно.

«После моего обращения на имя президента России председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым принято решение поддержать нашу инициативу и компенсировать Тульской области понесенные затраты», — подчеркнул Алексей Дюмин, поручив министру финансов Тульской области Владимиру Юдину держать вопрос на контроле.

Тульская пшеница — в Африку

Тульские аграрии готовы поставлять продукцию в Бурунди. Вопросы сотрудничества обсуждались в ходе визита в регион очередной иностранной делегации — 14 ноября Тульскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бурунди в Российской Федерации Эдуард Бизиман. Заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин представил инвестиционный, промышленный, культурный, социальный потенциал Тульской области. О том, что тульские компании заинтересованы в поставках продукции в это восточно-африканское государство, рассказал на встрече заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев. Посол африканской страны рассказал об экономике и деловом климате в Республике Бурунди и отметил, что его визит в Тульскую область стал продолжением презентации региона, которая был организована в марте на площадке Министерства иностранных дел РФ в Москве.

Робототехника и информационные технологии: новые молодые профессионалы

12 ноября в Тульской области стартовал Третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — торжественное открытие состоялось в творческом индустриальном кластере «Октава».

Заместитель председателя правительства Тульской области Оксана Осташко подчеркнула, что с каждым годом движение «Молодые профессионалы» в регионе развивается все интенсивнее, становится более престижным и интересным для молодых специалистов. В рамках открытия для участников — студентов и школьников — были организованы мастер-классы по наиболее востребованным профессиям и специальностям сферы информационных технологий и сервиса.

Сам конкурс проходил в течение недели — до 16 ноября, на базе четырех профессиональных образовательных учреждений Тульской области. В течение четырех дней более 200 студентов и школьников соревновались в 23 основных компетенциях.

Не хуже европейских клубов: как в Туле развивают футбол

В Туле 12 ноября состоялось давно ожидаемое событие: в Зареченском районе официально открылась футбольная академия Дмитрия Аленичева — известного российского футболиста и тренера. На открытие приехал сам Аленичев, который пожелал воспитанникам академии трудолюбия и достижения максимальных результатов.

Академия расположилась в помещении с крытым футбольным полем, а также всей необходимой инфраструктурой для занятий и даже проведения спортмероприятий. Уже сегодня в академии занимаются 200 юных футболистов, в возрасте от трех до 16 лет.

«Имя Дмитрия Аленичева известно во всей Тульской области. Уверен, что школа под его руководством вызовет у юных туляков еще больший интерес к данному виду спорта и здоровому образу жизни», — сказал председатель областного спорткомитета Дмитрий Яковлев.

12 ноября, в день открытия, для учеников академии провели мастер-классы звезды российского футбола. Кроме того, состоялся показательный матч между командами «Аленичев и Ко» и «Друзья Академии». В конце мероприятия прошла автограф-сессия.

Новый год к нам мчится

В Туле уже новогоднее настроение — с 15 ноября в городе приступили к монтажу праздничных конструкций и иллюминации. Как сообщили «Тульские известия», украшения появились на улице Советской, Крестовоздвиженской площади, улице Металлистов, Казанской набережной и др. Работы продолжаются на центральных и магистральных улицах города. А с 19 ноября в городе началась установка главной городской елки на площади Ленина.

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7 декабря в Туле стартуют мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» — именно Тула получила статус новогодней столицы в этом году.