В Астане «ночные суды» снизили нагрузку на судей

Астана, , 11:42 — REGNUM По итогам пяти месяцев работы пилотного проекта «Ночной суд» в Астане нагрузка на одного судью снизилась на 50−55 дел в месяц, сообщили в пресс-службе верховного суда Казахстана.

В июне 2017 года среднемесячная нагрузка на одного судью составляла от 300 до 330 дел. В течение рабочего дня судью назначает около 10 дел. В 2017 году за день назначалось от 25 до 40 дел.

Отметим, в рамках проекта «Ночной суд» дела рассматриваются с 18:30 до 22:00. Наибольшее количество материалов связано с нарушением правил дорожного движения. В октябре суды начали рассматривать дела в рамках семейно-бытовых правоотношений.

Административные материалы рассматриваются в день их поступления. Решение принимается в течение одного разбирательства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане проверят профессионализм 470 судей