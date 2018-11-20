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В Астане «ночные суды» снизили нагрузку на судей

Общество

В течение рабочего дня судью назначает около 10 дел

В Астане «ночные суды» снизили нагрузку на судей
Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР
«Встать, суд идёт!»

Астана, 20 ноября 2018, 11:42 — REGNUM  По итогам пяти месяцев работы пилотного проекта «Ночной суд» в Астане нагрузка на одного судью снизилась на 50−55 дел в месяц, сообщили в пресс-службе верховного суда Казахстана.

В июне 2017 года среднемесячная нагрузка на одного судью составляла от 300 до 330 дел. В течение рабочего дня судью назначает около 10 дел. В 2017 году за день назначалось от 25 до 40 дел.

Отметим, в рамках проекта «Ночной суд» дела рассматриваются с 18:30 до 22:00. Наибольшее количество материалов связано с нарушением правил дорожного движения. В октябре суды начали рассматривать дела в рамках семейно-бытовых правоотношений.

Административные материалы рассматриваются в день их поступления. Решение принимается в течение одного разбирательства.

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