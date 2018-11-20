Разработчики игры Fortnite украли «танец Тёрка» из сериала «Клиника»?

Кэри, США, , 12:31 — REGNUM В популярной многопользовательской игре Fortnite появился новый танец, заимствованный из сериала «Клиника». На прошедшем фестивале Vulture исполнитель танца, актёр Дональд Фейсон, заявил журналистам, что «танец украли».

На мероприятии актёры сериала «Клиника» впервые за 8 лет после закрытия сериала собрались вместе. Один из журналистов попросил Фейсона «исполнить его фирменный танец» из сериала под песню Poison группы Bell Biv DeVoe. Актёр ответил отказом, прокомментировав наличие этого танца в популярной игре.

«Если вы хотите увидеть его, можете сыграть в Fortnite, потому что они его украли», — заявил Дональд Фейсон.

Актёр также сообщил, что за использование танца никто из съёмочной группы сериала не получил выплат. Однако исполнительный продюсер сериала Билл Лоуренс сообщил журналистам, что руководство студии Epic Games занималось юридической стороной вопроса и обращалось к создателям сериала.

Напомним, что танцы являются важной социальной составляющей Fortnite и с их помощью игроки выражают эмоции. Для использования в игре, как правило, берутся популярные движения из сети или популярных шоу. Причём танцы из Fortnite не в первый раз становятся причиной скандала. В ряде школ в Великобритании запрещено любое исполнение учениками танцев из игры. Преподавательский состав посчитал, что это пропагандирует насилие, представленное в игре.

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