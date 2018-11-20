Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу — Скворцова

Москва, , 11:32 — REGNUM Идею ввести акцизы на колбасные изделия не поддерживают в Минздраве Российской Федерации. Об этом заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, акцизы на колбасные изделия ранее предложили ввести эксперты, основываясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Министр напомнила, что облагать акцизами предлагается товар, который приносит вред здоровью человека. В их числе находятся продукты переработки красного мяса, сладкие газированные напитки, табак и алкоголь.

По ее словам, Минздрав РФ рекомендует жителям страны не злоупотреблять в больших количествах колбасными изделиями.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением поднять акциз на продукты переработки красного мяса (колбасу, сосиски, бекон) ранее выступил экспертный совет при правительстве России.

По мнению экспертов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения онкологических заболеваний.

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