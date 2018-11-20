Повышение МРОТ может оставить полмиллиона южнокорейцев без работы

Сеул, , 12:29 — REGNUM Меры правительства президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по борьбе с безработицей дают обратный эффект; из-за повышения минимального размера оплаты труда сотни тысяч граждан могут остаться без работы.

Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, повышение МРОТ до 8,5 долларов в час к 2021 году сделает безработными 476 тысяч человек. К такому выводу пришли эксперты Корейского исследовательского института экономики. Известно, что на 2019 год запланировано увеличение до 7 долларов, на 2020 до 7,75 и затем до 8,5 долларов. Если же принять во внимание оплачиваемые по закону выходные, то реальная месячная заработная плата окажется ещё выше, что приведёт к всплеску безработицы. Кроме того, это приведёт и к росту неравенства — его степень отражает коэффициент Джини. Он может увеличиться на 1,23%. Таким образом, повышение МРОТ, нацеленное на уменьшение неравенства, может привести к обратному результату.

Эксперты объясняют это тем, что работодатели не готовы переплачивать и нанимать новых сотрудников, а предпочитают максимально сокращать персонал и распределять обязанности между оставшимися работниками.