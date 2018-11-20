Синоптики пообещали теплую зиму в Крыму

Симферополь, , 11:04 — REGNUM Предстоящая зима в Крыму ожидается теплее обычной, а количество осадков на полуострове будет в пределах нормы, заявила 20 ноября руководитель регионального гидрометцентра РФ Татьяна Любецкая.

По ее словам, североевразийский климатический центр составил так называемый консенсусный прогноз на предстоящий зимний сезон, который носит консультативный характер.

«Согласно этому прогнозу, зима в Крыму будет теплее обычного, а количество осадков не превысит пределов нормы», — цитирует РИА Новости Любецкую.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшим летом из-за сильной засухи в Крыму аграрии недособрали около 500 тыс. тонн зерна при средних показателях 1,3−1,5 млн тонн. Сумма прямого ущерба, нанесённого крымским сельхозтоваропроизводителям засухой, оценивается примерно в 250 млн рублей.

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