Глава ESA: МКС — это форпост человечества, нужный нам в космосе

Москва, , 11:04 — REGNUM Форпостом человечества назвал Международную космическую станцию генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йохан-Дитрих Вернер, выступая на конференции «Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития». Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева.

Мероприятие, посвященное 20-летию со дня начала строительства на околоземной орбите МКС, прошло накануне в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Кроме представителя ESA, на конференции выступили гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер, астронавт японского аэрокосмического агентства (JAXA) Коичи Ваката, ряд других лиц.

«МКС — это форпост человечества, нужный нам в космосе. И не только ради науки и технологий, но и для того, чтобы помнить, как красива наша планета, которую мы можем наблюдать с помощью космонавтов и астронавтов», — заявил Вернер.

Строительство МКС началось в 1998 году. Первым элементом станции стал созданный Центром имени Хруничева функционально-грузовой блок «Заря». Его запустили на ракете-носителе «Протон-К» с космодрома «Байконур» 20 ноября 1998 года. В настоящее время МКС представляет собой крупнейший многоцелевой исследовательский комплекс на орбите Земли. В проекте участвуют Роскосмос (Россия), NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы).

Читайте также: В Роскосмосе рассказали о сроках эксплуатации МКС