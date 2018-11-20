Фестиваль японской культуры в Великобритании собрал свыше 40 тысяч человек

Токио, , 20:23 — REGNUM В Лондоне закончился фестиваль Hyper Japan Winter. Это было одно из крупнейших событий в Великобритании, посвященных японской культуре. Он проводится ежегодно, начиная с 2010 года. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», в преддверии чемпионата мира по регби, который состоится в Японии в 2019 году, в рамках мероприятия прошел матч японской и британской национальной сборной по регби, что вызвало особый интерес у посетителей.

Помимо этого, муниципальные органы японского города Кобе организовали познавательные мероприятия для интересующихся британцев. Также был продемонстрирован лунный зонд, разработанный японской компанией ispace, запуск которого запланирован на начало 2019 года для проведения исследований.