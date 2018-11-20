Эфиопы массово бегут в Судан от конфликтов в приграничных районах страны

Аддис-Абеба, , 19:44 — REGNUM Около 300 граждан Эфиопии, представителей этнических групп тыграй и кимант, бежали в соседний Судан после того, как множество человек подверглись нападению на этнической основе. По словам свидетелей, беженцы из города Метема, находящегося на границе с Суданом, начали прибывать в суданский Галабат. Беженцы прибыли в военный лагерь Вооруженных сил Эфиопии, откуда они направились в Судан с целью получить медицинскую помощь от Красного Креста. Об этом сообщил 19 ноября эфиопский новостной ресурс Ethiopia Observer.

Тыграйский бизнес также подвергся нападению со стороны молодежи Амхара, которые, вооружившись камнями и ружьями, громили магазины и лавки, называя это «атакой возмездия».

Правительство региона Амхара объявило, что четыре человека, представители этносов кимант иамхара, были убиты в результате конфликта в Метеме и Шинфе. Начальник полиции района Зелалем Лиджайхонум сообщил, что люди, осуществившие нападения, были неизвестными боевиками, и в район была отправлена следственная группа. Он также осудил политические мотивы, которыми руководствуются политические силы, пытаясь превратить эти столкновения в этнический конфликт с выгодами для себя.

Территориальные претензии и пограничные споры между регионами Амхара и Тыграй в последние месяцы вылились в открытые этнические столкновения. Амхара, которые были выселены и перемещены из района Волайта в Гондэр и Бахыр-Дар, все еще ждут помощи со стороны властей.