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В России будут блокировать весь опасный контент

Общество

И речь идет не только о детях

Москва, 20 ноября 2018, 10:50 — REGNUM  В России будет блокироваться любая информация, склоняющая к действиям, опасным для жизни и здоровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, соответствующая поправка была поддержана комитетом Госдумы по информполитике.

Уточняется, что блокировке будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья иных лиц.

«Рассчитываем, что доработанный законопроект позволит противостоять пропаганде деструктивного поведения и противодействовать киберугрозам в этой сфере», — заявил глава комитета Госдумы Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта, внесенного в Госдуму вице-спикером нижней палаты парламента Ирины Яровой («Единая Россия»).

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