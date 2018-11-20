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На Урале на скотомогильники с сибирской язвой потратят более 7 млн рублей

Общество

Предложения главного ветеринара области были услышаны

На Урале на скотомогильники с сибирской язвой потратят более 7 млн рублей
Иллюстрация: Cdc.gov
Бациллы сибирской язвы

Екатеринбург, 20 ноября 2018, 10:44 — REGNUM  В Свердловской области поддержали главного ветеринара региона Евгения Трушкина по вопросу выдачи областных денег на скотомогильники с сибирской язвой. Члены рабочей группы согласительной комиссии по бюджету на 2019 год отнеслись с пониманием к предложениям передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Члены группы отнеслись с пониманием к требованиям Трушкина о выделении 7 млн 618 тыс. на проектирование санитарно-защитных зон и содержанию скотомогильников с сибирской язвой. В 2019 году необходимо разработать зоны для шести скотомогильников, уточнил главветеринар.

Также чиновник потребовал выделить более 9 млн рублей на подключение к газу Нижнетагильской ветеринарной лаборатории, которая сейчас отапливается через электричество.

Члены рабочей группы поддержали предложения Трушкина и зафиксировали их в протоколе собрания.

Напомним, ранее чиновник высказывал свои опасения по поводу недофинансирования отрасли на заседании комитета Законодательного собрания области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Заседание прошло 6 ноября.

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Сибирская язва
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