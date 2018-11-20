Астана завоевала премию Business Traveller Russia

Астана, , 10:41 — REGNUM Астана получила международную премию в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards в номинациях «Лучший город делового и событийного туризма России и стран СНГ» и «Лучшая дестинация года для делового туризма», сообщает издание Astana Convention Bureau.

Торжественная церемония вручения премии состоялась 15 ноября в Москве. Награду получил директор ТОО «Астана Конвеншн Бюро» Санияр Айтекенов. В голосовании принимали участие читатели журнала Business Traveller.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году глобальный саммит по развитию городского туризма состоится в Астане. Интенсивное развитие туризма в Казахстане также получил город Туркестан после получения статуса областного центра.

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