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Астана завоевала премию Business Traveller Russia

Общество

Торжественная церемония вручения премии состоялась в Москве

Астана, 20 ноября 2018, 10:41 — REGNUM  Астана получила международную премию в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards в номинациях «Лучший город делового и событийного туризма России и стран СНГ» и «Лучшая дестинация года для делового туризма», сообщает издание Astana Convention Bureau.

Торжественная церемония вручения премии состоялась 15 ноября в Москве. Награду получил директор ТОО «Астана Конвеншн Бюро» Санияр Айтекенов. В голосовании принимали участие читатели журнала Business Traveller.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году глобальный саммит по развитию городского туризма состоится в Астане. Интенсивное развитие туризма в Казахстане также получил город Туркестан после получения статуса областного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: Восьмой глобальный саммит по городскому туризму пройдет в Астане

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