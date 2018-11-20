Росконтроль проверил качество куриных яиц

Москва, , 10:16 — REGNUM В экспертном центре Союза потребителей Росконтроль проверили качество куриных яиц, продающихся на прилавках российских магазинов, сообщается на сайте организации.

Так, эксперты проверили яйца категории С1 брендов «Окское», «Вараскино», «Экстра Праксис», «Деревенское Роскар», «Наша семья «Птичий край». В итоге лучшую оценку (77) получили яйца марки «Окское», которые соответствую ГОСТу и заявленной категории.

На втором месте оказались куриные яйца марки «Вараскино» (76), они также соответствуют заявленной категории, однако в них отмечен недостаточно плотный белок. Далее идут «Экстра Праксис» (74) и «Деревенское Роскар» (73), куриные яйца которых не соответствуют стандарту, указанному в маркировке, однако они имеют хорошие показатели качества.

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Замыкает пятерку «Наша семья «Птичий край» (69), в яйцах данной марки отмечен жидкий белок, но они также имеют хорошие показатели качества.

Отмечается, что все образцы безопасны по микробиологическим показателям. Ни в одном из образцов не обнаружены сальмонеллы, листерии и антибиотики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росконтроль проверил качество оливкового майонеза популярных брендов, который продается на прилавках магазинов России. Всего эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи производителей.

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