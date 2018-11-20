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УрФУ принимает участие в разработке магистерской программы по энергетике

Общество

Обучение по программе начнётся в 2019 году

Екатеринбург, 20 ноября 2018, 10:05 — REGNUM  Преподаватели и ученые энергетического института Уральского федерального университета (УрФУ) принимают участие в разработке международной магистерской программы в области интеллектуальных электроэнергетических систем, сообщает 20 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что в итоге реализации проекта появится образовательная программа для трех европейских, пяти российских и двух вьетнамских университетов.

«Цель проекта — создать востребованную магистерскую программу по энергетике, в которую будут внедрены современные образовательные технологии», — сообщил руководитель проекта от УрФУ Станислав Ерошенко.

По его словам за каждым университетом закреплены конкретные образовательные дисциплины. УрФУ будет отвечать за разработку курсов по технологиям выработки и хранения электрической энергии и искусственному интеллекту и машинному обучению в современных электроэнергетических системах.

Запуск пилотной версии магистерской программы для всех вузов консорциума запланирован на 2019−2020 учебный год.

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Энергетика
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