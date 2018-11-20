Из-за угрозы здоровью детей в Сыктывкаре закрыли детский центр

Сыктывкар, , 09:59 — REGNUM В Сыктывкаре прекратил свою деятельность детский центр «Кроха». Такое решение вынес суд. Работу дошкольной организации временно приостановили с 16 ноября на 20 суток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, причиной стали многочисленные нарушения центром требований санитарно-эпидемиологических правил СанПиН.

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Так, в учреждении отсутствует пищеблок с необходимым оборудованием, а пища готовилась в помещении буфетной при отсутствии необходимых условий. Продукты питания воспитатели самостоятельно закупали в магазинах, документы о качестве на них отсутствовали. Кормили воспитанников центра не в соответствии с примерным меню, а в режиме питания отсутствовали второй завтрак и полдник. Посуда и столовые приборы мылись также с нарушением правил.

Всё это привело к тому, что дети подхватили острую кишечную инфекцию, еще в одном случае была выявлена норовирусная инфекция.

«Выявленные в ходе расследования факты нарушений являются непосредственной угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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