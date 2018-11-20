Футбольный клуб «ПСЖ» заподозрили в расовой дискриминации

Париж, , 09:52 — REGNUM Расследование в отношении футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» инициировала французская прокуратура. Академию клуба заподозрили в расовой дискриминации, сообщает агентство France Presse.

Досье на молодых игроков в скаутском департаменте клуба включало раздел об этнической принадлежности, сообщали СМИ. В разделе было предусмотрено четыре категории: француз, вест-индиец, североафриканец и африканец.

Отмечалось, что в клуб не взяли 13-летнего юношу, указавшего в анкете, что он вест-индиец.

В клубе заявили, что такой раздел был включен в досье руководителем скаутского департамента. Обвинения в этнической нетерпимости в отношении молодых игроков в «ПСЖ» отвергли.

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» был основан в 1970 году. В текущем сезоне за него выступают такие нападающие, как Неймар, Килиан Мбаппе и Эдисон Кавани.

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