На границе с Грузией скопилось почти 500 большегрузов

Владикавказ, , 09:41 — REGNUM В Северной Осетии все еще закрыто движение большегрузных автомобилей через пункт пропуска «Верхний Ларс». Вечером 18 ноября был разрешен проезд для легкового транспорта, а большегрузам и автобусам вместимостью свыше 20 посадочных мест все еще предписано ждать, пока погодные условия станут безопасными для их движения, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время на границе ждет разрешения на проезд 491 автомашина. Управление МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Читайте также: Северная Осетия: дорога в Грузию открыта, но не для всех

Как сообщало ИА REGNUM, причиной остановки движения через границу в сторону Закавказья стала непогода. Сильные снегопады на территории Грузии сделали невозможным проезд автотранспорта. Запрет на проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс» действует с 19:30 15 ноября 2018 года.

Читайте также: Закрыто движение по автомобильной дороге из России в Грузию