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На границе с Грузией скопилось почти 500 большегрузов

Общество

Машины стоят уже пятые сутки

Владикавказ, 20 ноября 2018, 09:41 — REGNUM  В Северной Осетии все еще закрыто движение большегрузных автомобилей через пункт пропуска «Верхний Ларс». Вечером 18 ноября был разрешен проезд для легкового транспорта, а большегрузам и автобусам вместимостью свыше 20 посадочных мест все еще предписано ждать, пока погодные условия станут безопасными для их движения, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время на границе ждет разрешения на проезд 491 автомашина. Управление МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, причиной остановки движения через границу в сторону Закавказья стала непогода. Сильные снегопады на территории Грузии сделали невозможным проезд автотранспорта. Запрет на проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс» действует с 19:30 15 ноября 2018 года.

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