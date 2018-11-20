В Прикамье рождаемость упала на 8,5%

Пермь, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае демографическая ситуация по итогам девяти месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся (на 8,5%) и увеличением количества умерших (на 1,5%), о чем свидетельствуют следующие данные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермьстате.

В январе — сентябре 2018 года на территории края на свет появились 22 332 младенца, за этот же период 2017 года — 24 412 новорождённых. Значительное сокращение рождаемости отмечено в трёх районах: в Гремячинском — на 27,8%, Частинском — 24,1% и Сивинском — 24%. В Перми снижение составило более 10%.

Естественная убыль населения в крае за девять месяцев 2018 года составила 4554 человека. Превышение смертности над рождаемостью сложилось в большинстве муниципальных образований края. Так, в Гремячинском, Кизеловском районах и в Губахинском городском округе этот перевес составил 2−3,1 раза.

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