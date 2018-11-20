ТюмГУ получил поддержку программы продвижения русского языка

Тюмень, , 09:36 — REGNUM Министерство просвещения России поддержало проект «Механизмы продвижения конкурсных мероприятий по русскому языку и литературе в поликультурных образовательных пространствах», реализуемый Тюменским государственным университетом. Об этом 20 ноября сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Руководитель проекта — проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ Елена Тумакова сообщила, что в рамках проекта будет реализовано несколько мероприятий.

«Будут организованы интеллектуальные состязания «Квизиум» среди иностранной молодежи, изучающей русский язык (Вьетнам), курсы повышения квалификации для педагогов, преподающих русский язык и литературу в школах за рубежом (совместно с Российским университетом дружбы народов)», — сказала она.

Также, по её словам, пройдут конкурсы профессионального мастерства, направленные на выявление талантливых преподавателей и учителей русского языка (в Узбекистане), открытые консультации по экзамену-тесту на уровни владения русским языком и другие мероприятия.

Отмечается, что проект будет способствовать повышению интереса к изучению русского языка, популяризацию русской культуры и литературы в странах СНГ и дальнего зарубежья, поддержанию престижа образования на русском языке; установлению действующей на постоянной основе системы международных связей преподавателей русского языка.

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