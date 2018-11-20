В Иванове завершили реконструкцию площади Ленина

Иваново, , 09:34 — REGNUM Реконструкция площади Ленина завершилась в Иванове. 19 ноября на благоустроенной площади побывали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава города Иванова Владимир Шарыпов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. На выполнение полного комплекса работ по благоустройству площади Ленина контрактом предусмотрено почти 72 млн рублей. Срок гарантии всех работ составляет пять лет.

Владимир Шарыпов отметил, что теперь жители Иванова могут оценить полностью изменившуюся площадь. Покрытие выполнено из долговечной гранитной плитки, в темное время зону отдыха будут освещать торшерные светильники. По периметру установлено чугунное ограждение. Кроме того, оборудован сухой фонтан — его протестировали и законсервировали на зимний период, а весной фонтан заработает. Особенность его заключается в отсутствии надземной чаши, из-за чего создается впечатление, что струи воды поднимаются из-под земли. Выполнена также облицовка подпорной стенки памятника Владимиру Ильичу Ленину. В центральной части площади предусмотрено бетонное основание для установки новогодней ёлки — специальная закладная гильза располагается в люке.

Помимо реконструкции площади Ленина, расширена проезжая часть на перекрестке улицы Громобоя с проспектом Ленина, отремонтирован тротуар по улице Громобоя. Дополнительно заасфальтирована Александровская аллея от памятника Ленина до улицы Октябрьской с обустройством велодорожки, в завершающей стадии — ремонт трех лестниц от велодорожки вниз к тротуару.

«Работы по этим сходам ведутся. Обустроены тепляки, которые позволяют даже в отрицательную температуру вести строительные работы», — пояснил начальник городского управления капитального строительства Андрей Наумов.

Станислав Воскресенский и Владимир Шарыпов осмотрели Троицкий сквер, также благоустроенный в рамках программы формирования комфортной городской среды. Здесь строительные работы завершены: обустроена ливневая канализация, проведены работы по прокладке подземных коммуникаций, в том числе и электроснабжения. На обновленной территории Троицкого сквера также появилось наружное торшерное освещение, установлены лавочки разных форм и урны. Пешеходные дорожки и площадки уложены из разноцветного искусственного камня. Зеленая зона застелена рулонным газоном, организованы клумбы. Для удобства автомобилистов рядом со сквером появились парковочные места. Владимир Шарыпов подчеркнул, что в следующем году планируется высадить в сквере деревья.

Станислав Воскресенский посоветовал в вопросе выбора деревьев для посадки в сквере обратиться к профессионалам.

«Важно, чтобы идеи предлагали не мы с вами, а профессионалы, которые смогут подобрать наилучшие варианты озеленения для этого сквера. И обязательно нужно привлекать к этому жителей», — отметил глава региона.