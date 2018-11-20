В китайском Даляне общественный транспорт будет экологичным уже к 2020 году

Далянь, Китай, , 09:29 — REGNUM В китайском порту Далянь на северо-востоке страны все автобусы и прокатные автомобили в городских районах будут заменены на экологически чистые в ближайшие несколько лет, сообщает 19 агентство Синьхуа.

Местные операторы общественного транспорта в четырех городских районах заменят все свои автобусы и автомобили на горючем топливе транспортом на новых источниках энергии уже к 2020 году, сообщили в городском правительстве.

В остальных частях города транспорт на новых источниках энергии должен составлять не менее 10% от общего автопарка муниципальных перевозчиков. Кроме того, к 2020 году все новые такси в четырех районах города должны быть экологически чистыми, а каждый, кто будет вступать в ряды извозчиков, также должен будет пересаживаться на «зеленые» автомобили. Уже к 2025 году все прокатные автомобили должны быть экологичными.

Напомним, что власти Китая оказывают субсидии в приобретении автомобилей на новых источниках энергии, благодаря чему Поднебесная остается самым крупных рынком подобного рода транспортных средств в течение трех последовательных лет. Порядка 777 тыс. таких автомобилей было продано в стране только за 2017 год.

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