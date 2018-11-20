Тренер красноярского ФК «Енисей» предстанет перед судом в течение месяца

Красноярск, , 09:22 — REGNUM Решение по делу тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева о вождении, обвиняемого в нетрезвом вождении, будет вынесено судом в течение месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.

«Суд должен состояться в течение месяца. Заседание состоится в Кировском суде», — цитирует РИА Новости слова представителя ведомства.

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Ранее сообщалось, что сам наставник «Енисея» считает всю негативную информацию в свой адрес наветами недоброжелателей с целью испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку. Аленичев подчеркнул, что его задержание сотрудниками ГИБДД Красноярска якобы за управление автомобилем в нетрезвом виде — «настоящий спектакль».

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