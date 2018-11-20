В Москве 20 ноября пройдут бесплатные консультации по защите прав детей

Москва, , 09:24 — REGNUM Бесплатные консультации и тематические лекции пройдут в Москве 20 ноября для детей-сирот, детей-инвалидов, их родителей и опекунов. Мероприятия приурочены к Всероссийскому дню правовой помощи детям, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Организатором выступает Минюст России. Юридическую помощь могут также получить граждане, желающие усыновить или взять детей под опеку, а также те, кто столкнулся с нарушением прав детей.

Места и график приема опубликованы в московском разделе сайта Минюста, а также на официальных сайтах профильных ведомств. Мероприятия состоятся на 200 площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитники усомнились в заявлениях о рекордном снижении числа детей-сирот в России. В банке данных о сиротах осталось менее 48 тыс. анкет, однако в действительности детей, фактически лишенных родителей, гораздо больше, считает председатель правления РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер.

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