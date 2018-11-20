Instagram ужесточил политику в отношении «накруток» лайков

Вашингтон, , 09:09 — REGNUM В рамках борьбы с «накрутками» числа подписчиков Instagram будет удалять оставленные специальными сервисами лайки и комментарии. Об этом говорится в опубликованном официальном заявлении руководства социальной сети.

Сообщается, что сервис разработал специальную технологию для обнаружения недопустимой активности с использованием сторонних приложений. Также отмечается, что пользователи, «накручивающие» свой рейтинг, будут получать сообщения об удаленных лайках, комментариях и подписчиках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов уведомил, что пользователи социальной сети получили возможность скачивать данные своего профиля.

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