57 семей соотечественников пожелали вернуться в Якутию из-за рубежа

Якутск, , 09:07 — REGNUM В Якутию на постоянное место жительства из-за рубежа хотят перебраться десятки семей. По данным регионального госкомитета по занятости населения, на сегодня в регион поступило 57 заявлений по госпрограмме переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

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Как уточнил глава комитета Степан Москвитин, слова которого цитирует ТАСС, на сегодня 44 гражданина с 45 членами семьи уже получили статус участника госпрограммы, ещё шесть заявлений находятся на рассмотрении. В семи случаях заявителям было отказано «в связи с несоответствием критериям».

Отмечается, что регион готов трудоустроить соотечественников в девяти арктических и промышленных районах республики, которые участвуют в госпрограмме. Как отметил председатель госкомитета, это не создаёт напряженности на рынке труда Якутии, напротив содействует кадровому обеспечению тех вакансий, которое долгое время были открыты.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутия готова потратить полмиллиона рублей на привлечение соотечественников в регион. Сделать это планируется с помощью информационно-аналитических материалов, размещённых в СМИ. Речь идёт о пропаганде и освещение жизни, деятельности и труда населения региона, вовлечение жителей республики в её промышленность, информационное сопровождение российских, республиканских и региональных мероприятий, а также о проведении проектов, стимулирующих соотечественников к возврату. Соответствующий аукцион был объявлен Государственным комитетом по занятости населению Якутии на сайте госзакупок в августе 2018 года.

Напомним, в конце декабря 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Республику Саха (Якутия). Предполагается, что реализация программы, которая в настоящее время является бессрочной, позволит привлечь в Якутию из-за рубежа 100 человек до конца 2019 года.

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