Концепт первого высокоскоростного поезда разработали в России

Москва, , 08:58 — REGNUM Концепт первого российского высокоскоростного поезда, который представят на выставке «Транспорт России» 20−22 ноября в Гостином дворе, разработали ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом сообщили ТАСС в дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали».

Отмечается, что перспективный двенадцативагонный электропоезд, предназначенный для перевозки пассажиров с конструкционной скоростью 360 км/час, должен использоваться на высокоскоростной магистрали Москва — Казань, которую начнут строить в 2019 году.

Конструкция поезда, пассажирские вагоны которого поделены на 4 класса (первый, бизнес-класс, эконом-класс и туристический), предусматривает его эксплуатацию при температуре от минус 50 до плюс 40 °C. Общее количество мест в поезде будет составлять 682 места плюс 40 мест в вагоне-бистро.

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