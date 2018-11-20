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Московский слёт вожатых проедут в культурном центре «ЗИЛ»

Общество

На слёт соберутся более 1000 вожатых из всех регионов России

Москва, 20 ноября 2018, 08:57 — REGNUM  В Москве проведут региональных слёт вожатых. Пятый Московский слёт вожатых состоится 24 ноября 2018 года в культурном центре «ЗИЛ», сообщается на портале мэра Москвы.

На слёт вожатых соберутся более 1000 вожатых из всех регионов России. Участники форума примут участие в мастер-классах, конкурсах, фестивале танцев и отборочном этапе интеллектуальной игры «Зеленый чемодан».

На Московском слёте вожатых состоится подведение итогов года и награждение лучших вожатых. Им будет вручена премия «Солнечный парус». Также 18 вожатых, достигших наиболее высоких в 2018 году, получат статуэтки и ценные подарки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года в стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лига вожатых», который продлится в течение месяца. Победители получат гранты на реализацию профильных смен.

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