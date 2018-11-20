В Волгограде определили победителей технологической олимпиады

Волгоград, , 08:48 — REGNUM Экспертный совет олимпиады по технологическому предпринимательству «TechStart», проходившей в Волгограде, определил победителей конкурса, сообщает 20 ноября пресс-служба Волгоградского государственного технического университета.

Диплома I степени была удостоена команда, предложившая строительство общественных стационарных туалетов в Волгограде. Разработчики под руководством к.э.н., доцента кафедры «Менеджмент и финансы производственных систем и технологического предпринимательства» ВолгГТУ Ирины Езангиной представили проект в номинации «Социально значимые проекты (социальное предпринимательство)».

Диплом II достался команде разработчиков, предложивших разработку импортозамещающих водонефтенабухающих эластомеров для элементов пакерного оборудования, III степени — за проект «Добрый шкаф».

На церемонии награждения заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области — начальник управления развития предпринимательства Евгений Усков и директор Проектного офиса ВолгГТУ Андрей Березин вручили победителям кубки, дипломы и ценные призы.

Отмечается, что технологическая олимпиада проводится в вузе уже второй год. Её целью является инициирование и поддержка проектной активности молодежи региона. Конкурс прошел в рамках реализации программы трансформации ВолгГТУ, направленной на создание университетского центра инновационного, технологического и социального развития, программы развития ВолгГТУ как опорного университета Волгоградской области, а также стратегического проекта «ПроАктив».

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