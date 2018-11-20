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Иван Крузенштерн лидирует в конкурсе на название аэропорта Южно-Сахалинска

Общество

За знаменитого мореплавателя отдали свои голоса 3113 человек

Южно-Сахалинск, 20 ноября 2018, 08:44 — REGNUM  Знаменитый мореплаватель Иван Крузенштерн лидирует в конкурсе на название международного аэропорта Южно-Сахалинска, сообщается 20 ноября на сайте «Великие имена России».

Так, за Крузенштерна отдали свои голоса 3113 человек. На втором месте расположился еще один мореплаватель — Геннадий Невельский с результатом 2893 голоса. На третьем месте — российский писатель Антон Чехов (2410). Голосование продлится еще 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по инициативе министра культуры страны Владимира Мединского запущен проект «Великие имена России». В рамках него жителям 47 регионов предлагается выбрать дополнение к названию аэропорта. На сегодняшний день в финальном туре проекта приняли участие 850 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сахалине определены три имени для аэропорта областной столицы

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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