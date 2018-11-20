Новая вспышка в Харбине: африканская чума свиней не желает покидать Китай

Харбин, Китай, , 08:36 — REGNUM Африканская чума свиней продолжает шагать по Китаю, очередная вспышка опасного вируса была зафиксирована в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Поднебесной, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Вирус был обнаружен на двух фермах города Харбина, столицы провинции, с общим поголовьем в 900 свиней. Из них на данным момент 269 животных уже погибли, сообщили в Китайском центре контроля за заболеваемостью животных. Местные власти инициировали целый ряд экстренных мер для недопущения распространения заболевания, включая дезинфекцию и забой всех зараженных животных.

Напомним, что первый случай африканской чумы свиней в Китай в 2018 году был зафиксирован в августе в провинции Ляонин. С тех пор вспышки были зафиксированы в провинциях Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Гуйчжоу, Юаньнань, Цзянси, Сычуань, Хэйлунцзян, Хэнань и Внутренней Монголии.

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