В Оренбуржье отмечен рост числа наркопреступлений

Оренбург, , 08:36 — REGNUM На территории Оренбургской области полиция отмечает рост выявленных наркопреступлений. За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 3049 случаев незаконного оборота наркотиков, тогда как за этот период прошлого года — 3014 фактов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В общей структуре увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений: с 2577 в 2017 году до 2587 в 2018 году. Среди тяжких преступлений львиную долю занимают факты сбыта наркотиков — 2216, что также превышает показатель за 10 месяцев 2017 года (рост на 85 случаев).

По итогам 10 месяцев 2018 года за совершение преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, к уголовной ответственности привлечено 137 лиц. Правоохранители обратили особое внимание на то, что среди осуждённых фигурантов наркозависимыми являются не более 20%.

В полиции отметили, что преступники используют для реализации своих умыслов по распространению синтетических наркотиков бесконтактный способ. Для этого в ход идут телекоммуникационные системы.

В январе — октябре 2018 года пресечена деятельность семи организованных преступных групп и одного преступного сообщества, которые замешаны в организации поставок синтетических наркотиков в регион. В августе выявлена подпольная лаборатория по производству наркотических и психотропных веществ. Изъято около 12 кг запрещённых средств, вызывающих наркотическую зависимость.