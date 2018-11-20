Власти Китая одобрили масштабный план модернизации аэропорта Синьцзяна

Урумчи, Китай, , 08:29 — REGNUM Главный государственный орган планирования Китая одобрил проект расширения аэропорта города Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, передает 19 ноября агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций в проект составит около 42,1 млрд юаней (порядка $6,1 млрд). В его рамках международный аэропорт Дивопу города Урумчи будет расширен, дабы отвечать требованиям стремительно растущего рынка авиаперевозок в регионе, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе (NDRC).

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Площадь нового терминала составит 500 тыс. кв. метров, также территория аэропорта прирастет двумя взлётно-посадочными полосами. После расширения воздушная гавань сможет принимать 63 млн пассажиров 750 тыс. тонн груза и почтовых отправлений ежегодно уже к 2030 году.

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Напомним, что в рамках программы развития инфраструктуры Китай планирует к 2025 году удвоить количество аэропортов в стране. Кроме того, планируется также значительно модернизировать уже существующие, дабы они отвечали современным требованиям.

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