917 детей погибли в России от рук преступников менее чем за год

Москва, , 08:26 — REGNUM В России за девять месяцев 2018 года следственными органами СК России было возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Такие цифры озвучили в СКР 20 ноября — во Всемирный день ребёнка.

По данным ведомства, чаще всего жертвами злоумышленников становятся несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. В этой категории детей с начала года потерпевшими от преступных посягательств признаны 5225 человек.

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Всего же за отчётный период потерпевшими были признаны 11 675 детей.

«Из них в возрасте до года — 374 ребёнка, от года до пяти лет — 789, 6−10 лет — 1647, 11−14 лет — 3640», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 917 детей погибли от преступных посягательств.

Напомним, 20 ноября Россия отмечает Всемирный день ребенка. Праздник был введён в практику в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН как день мирового братства и понимания проблем детей. Дата была выбрана не случайно — 20 ноября были приняты Декларация и Конвенция о правах ребёнка.

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В России, как и во всем мире, к этому празднику приурочивают различные акции, направленные на обучение, оздоровление и благополучие детей.