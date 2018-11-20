Соцсеть «ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные профиля

Москва, , 08:17 — REGNUM Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получили возможность скачивать данные своего профиля. Об этом на своей странице написал управляющий директор сервиса Андрей Рогозов.

«Мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве», — отметил он.

Также Рогозов подчеркнул, что указанная возможность позволит пользователям выяснить, какая именно информация о них хранится на серверах социальной сети.

«Для большей безопасности мы добавили возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP», — добавил управляющий директор «ВКонтакте».

Читайте также: «ВКонтакте» о травле в интернете: Соцсети не могут воспитывать общество

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян заявил, что тема бесконечной угрозы утечек личных данных пользователей из социальных сетей постепенно «приелась».

Читайте также: Почему беспечны пользователи соцсетей? Тема угрозы утечек данных приелась

Напомним, ранее были опубликованы результаты соцопроса, показавшие, что 55% жителей России считают: размещаемые в соцсетях сведения используются посторонними.

Читайте также: Опасения граждан РФ о небезопасности соцсетей справедливы — эксперты