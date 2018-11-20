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Митрополит Запорожский назвал Порошенко «гонителем церкви»

Общество

Архиереи выступают за существующий статус УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием

Киев, 20 ноября 2018, 07:59 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко является «современным гонителем церкви». Об этом в видеообращении, посвященном допросу в СБУ, заявил архиерей Украинской православной церкви митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Митрополит Лука отметил, что ранее 82 архиерея канонической УПЦ четко заявили о своей позиции: они отказались идти в «Украинский дом» на встречу с «современным гонителем церкви». Священнослужители выступают за существующий статус УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием.

Те, кто устраивает на Украине церковный раскол, «заражены страшным грехом», подчеркнул митрополит.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Порошенко, отказавшийся прибыть на встречу с архиереями УПЦ в Киево-Печерскую лавру, ждал служителей церкви в «Украинском доме». Однако к нему прибыли лишь три архиерея. В тот же день Собор епископов УПЦ МП заявил о недопустимости вмешательства Константинополя в внутренние дела своей церкви и о разрыве евхаристического общения с Фанаром.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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