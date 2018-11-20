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За пост в Twitter журналиста лишили платиновой карты «Аэрофлот бонус»

Общество

Уведомление о понижении статуса было им получено по электронной почте после оскорбительной публикации в адрес руководства авиаперевозчика

Москва, 20 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  Журналиста Дмитрия Алешковского лишили платиновой карты и накопленных миль в системе «Аэрофлот бонус» после резких высказываний в интернете в адрес руководства авиаперевозчика. Об этом журналист написал в своем Facebook.

По его словам, уведомление о понижении статуса было им получено по электронной почте после публикации в Twitter о том, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев «окончательно поехал головой». Руководитель компании ранее издал приказ, запрещающий сотрудникам пользоваться в офисе смартфонами.

Напомним, в «Аэрофлоте» сообщили, что указанный приказ был принят в рамках российского законодательства и направлен на охрану информационной безопасности в компании с государственным участием.

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Авиаперевозки
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