Власти Китая набрали 500 тыс. лесных рейнджеров из бедняков по всей стране

Гуйян, Китай, , 07:28 — REGNUM Более 500 тыс. человек, проживающих за чертой бедности в Китае, были наняты в качестве лесных рейнджеров на государственном довольстве в рамках программы борьбы с бедностью, сообщили в государственной администрации лесных угодий и пастбищ, передает 19 ноября агентство Синьхуа.

Директор управления Чжан Цзяньлун во время посещения уезда Либо в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая заявил, что лесничества по всей стране рекрутируют рейнджеров из представителей бедных слоев населения. Вдобавок ко всему более 1,6 млн бедных домохозяйств получили государственные субсидии на использование земель под лесные угодья и пастбища.

К примеру, управление лесами Нуцзян-Лисуского атомного округа всех жителей 195 бедных домохозяйств, которые также являются представителями этнических меньшинств, приняла на работу экологическими рейнджерами, которые получают доход от защиты лесов на своих исконных территориях.

Отметим, что Китай планирует до 2020 года войти в ряд стран с умеренным достатком населения. Для этого уже несколько лет идет кампания по борьбе с бедностью, которая помимо создания рабочих мест подразумевает реновацию ветхого жилья и строительство инфраструктуры в отсталых районах страны.

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