В Китае увеличивается количество желающих изучать русский язык

Владивосток, , 07:18 — REGNUM В Китае растёт число граждан, которые хотели бы изучать русский язык по программам российских вузов, сообщили 20 ноября в пресс-службе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса со ссылкой на проректора Юго-Центрального национального университета КНР Дуана Чао.

Посетивший Владивосток представитель китайского вуза «выразил желание, чтобы в программу обучения китайских студентов ввели как можно больше занятий по русской и китайской национальной литературе, поскольку истории культуры и национальным традициям в университете ЮЦНУ и в Китае, в целом, уделяется очень большое внимание».

Также Юго-центральный университет заинтересован обучать во ВГУЭС своих преподавателей и готов принимать российских педагогов у себя. Предполагается, что обмен опытом между преподавателями укрепят совместные мероприятия и научно-практические конференции.

Итогом встречи делегации ЮЦНУ с руководством российского вуза стало достижение договоренности о сотрудничестве вузов в области академической мобильности, образовательных программ для иностранных студентов и определили новые направления развития взаимоотношений.

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