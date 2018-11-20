В Китае растет численность и ареал обитания Циньлинских панд

Сиань, Китай, , 07:09 — REGNUM Количество циньлинских больших панд, являющихся подвидом больших панд, продолжает расти, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Циньлинская панда впервые была признана подвидом большой панды в 2005 году. Она имеет несколько меньший и более округлый череп, короткую морду и меньше меха, чем обычная сычуаньская большая панда. Число больших панд выросло с 109 в 1980-х годах до нынешних 345 в 2019 году.

Их привычным ареалом обитания являются Циньлинские горы, представляющие из себя естественную границу между северным и южным Китаем. В среднем 100 квадратных километров Циньлиня приходится около 10 диких циньлинских панд, отметил глава бюро лесничества провинции Шэньси Сюэ Цзяньсин.

«Не только растет число этих животных, но и ареал их обитания также расширяется», — отметил Сюэ, приведя цифры, согласно которым ареал обитания этих животных вырос с 1037 кв. км в 80-е годы до 3600 кв. км в настоящее время.

Читайте также: Дипломатия панд: КНР отправляет бамбуковых медведей в ДаниюНапомним, что большие панды не только являются одним из символов Китая, но также используются властями Поднебесной в качестве «дипломатов», когда в знак дружбы зоопаркам тех или иных стран передаются детеныши этого животного. В то же самое время, это животное находится под особой охраной китайских властей, а за его убийство полагается очень суровое наказание.

Читайте ранее в этом сюжете: Численность гигантских панд, проживающих в неволе, в мире выросла до 548