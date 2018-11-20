Новый мощный контейнеровоз введен в эксплуатацию на реке Янцзы в Китае

Ухань, Китай, , 06:47 — REGNUM Китай запустил в эксплуатацию на реке Янцзы новый контейнеровоз мощностью загрузки 1140 стандартных контейнеров в рамках программы обновления судов, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Корабль будет ходить по маршруту между портом Ухань, столицей провинции Хубэй в центральной части Поднебесной и портом глубоководным портом Яншань в Шанхае. Длина маршрута занимает 1 тыс. км.

Длина нового корабля составляет 130 метров и почти 24 метра в ширину при максимальной загрузке 13,6 тыс. тонн. Генеральный директор компании COSCO Shipping Co. Ltd Фэн Бомин отметил, что в сравнении с существующими, новый корабль удвоил свою грузоподъемность и при этом на 20% более эффективен в плане потребления топлива.

Напомним, что река Янцзы является самой загруженной в мире водной артерией. Ежегодно по реке, простирающейся с северо-запада до юго-востока Китая, проходит более 2,3 млрд тонн грузов. Новое судно стало первым из шести, построенных компанией COSCO для Уханя, еще пять будут введены в эксплуатацию в 2019 году.