Рогозин извинился за видео с испытаниями на собаке

Москва, , 05:27 — REGNUM Такса Николас, на которой в 2017 году испытывали систему жидкостного дыхания, жива и чувствует себя хорошо, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции.

Он заявил, что все исследования с лабораторными животными окончились благополучно, все животные живы и здоровы. За таксой Николасом регулярно ухаживают и кормят.

Однако Рогозин извинился за то, что кадры с испытаниями попали на видео и вызвали большой резонанс в СМИ и социальных сетях. По его словам, профессионалы регулярно работают с животными, однако на широкую публику такие испытания показывать не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления в СМИ фотографий с испытаниями систем жидкостного дыхания на таксе возник широкий общественный резонанс, Дмитрия Рогозина обвинили в издевательстве над животными. 21 декабря Рогозин заявил, что забрал таксу себе домой. Он также подчеркнул, что все животные, участвовавшие в эксперименте, живы и здоровы.

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