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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

Общество

На первой строчке — Кэти Пэрри

Вашингтон, 20 ноября 2018, 03:57 — REGNUM  Американская певица Кэти Пэрри стала самой высокооплачиваемой певицей в 2018 году, ее доход составил $83 млн, согласно рейтингу журнала Forbes.

Вторую строчку рейтинга заняла Тейлор Свифт, заработавшая $80 млн после выхода альбома Reputation. На третьем месте — певица Beyonce с доходом в $60 млн. Также в десятку попали такие американские исполнительницы как Pink, Рианна, Дженнифер Лопес, Селин Дион, Бритни Спирс и Хелена Фишер.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей, чье творчество приносит наибольший доход после их смерти. Первую строчку в рейтинге занял Майкл Джексон, «заработавший» за прошедший год $400 млн.

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Рейтинг журнала Forbes
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