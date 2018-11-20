Трампу привезли рождественскую ель

Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья приняли участие в церемонии встречи рождественской ели для Белого дома, сообщает пресс-служба администрации Соединенных Штатов на своей странице в Twitter.

Сообщается, что ель весит более 350 кг, а ее возраст составляет около 25 лет. Конкурс на поставку ели в Белый дом в этом году выиграл житель Северной Каролины Ларри Смит. Он очень обрадовался тому, что именно его ель будет украшать Белый дом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самая высокая в России новогодняя елка будет весить 65 тонн. Новогоднее дерево высотой 55 метров установят в Красноярске.

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