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Экс-футболисту Полу Гаскойну предъявили обвинения в домогательствах

Общество

Гаскойн отвергает обвинения

Лондон, 20 ноября 2018, 03:06 — REGNUM  Бывшему футболисту сборной Англии Полу Гаскойну были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что 51-летнего Гаскойна арестовала транспортная полиция Великобритании на станции Дарем 20 августа после сообщения одной из женщин. Женщина заявила, что футболист якобы ее потрогал.

В свою очередь 19 ноября Гаскойн в своем Twitter, как сообщает Telegraph, заявил о невиновности, однако позднее это сообщение было удалено. Отмечается, что первое заседание суда по этому делу состоится 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе после ареста Пол Гаскойн был отпущен полицией до выяснения обстоятельств произошедшего. Отметим, что Гаскойн страдает от алкоголизма и зачастую попадает в скандальные происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший полузащитник сборной Великобритании арестован за домогательства

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