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Главу Nissan Motor арестовали

Общество

Гон арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов

Токио, 20 ноября 2018, 02:13 — REGNUM  Решение об аресте председателя совета директоров и гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона принято в Японии, пишет Yomiuri.

Уточняется, что Гон арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Предположительно, он декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября японские СМИ написали об угрозе ареста Гона, заподозренного внарушении финансового законодательства. Нарушения функционером закона уже признаны компанией Nissan: их наличие выявлено во время внутренней проверки компании.

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