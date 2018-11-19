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Ростовские власти хотят выкупить у перевозчика детский сад

Общество

Чиновники рассмотрели коллективное обращение родителей воспитанников

Ростов-на-Дону, 19 ноября 2018, 23:59 — REGNUM  Ростовская администрация может выкупить у перевозчика — ОАО АТП-3 — детский сад № 270 «Темерничок». С просьбой о сохранении социального объекта к чиновникам обратились родители дошколят, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«Администрация донской столицы, в ответ на коллективное обращение родительской общественности детского сада, выступила с предложением к руководству предприятия о приобретении в муниципальную собственность имущественного комплекса дошкольного учреждения», — отметили в администрации.

Власти обещают соблюсти трудовые и социальные гарантии педагогов и малышей, а также сохранить профиль дошкольного образовательного учреждения.

О том, что «Темерничок» находится на грани закрытия, сообщал руководитель АТП-3 Вячеслав Караев.По его словам, содержание дошкольного учреждения перевозчику не по карману — в месяц требуется более 750 тыс. рублей. Детский сад бесплатно посещают дети сотрудников АТП-3. Но поскольку перевозчик лишился маршрутов, пострадала финансовая составляющая компании.

В настоящее время дошкольное учреждение посещают более 100 детей.

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