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Более 1300 обращений направили нижегородцы о нарушениях прав ребенка

Общество

Основная масса сообщений связана с нарушением прав в семье

Нижний Новгород, 19 ноября 2018, 23:47 — REGNUM  С января по ноябрь 2018 года уполномоченный по правам ребенка по Нижегородской области Маргарита Ушакова получила 1 332 сообщения о нарушении прав детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

От общего числа сообщений 665 обращений поступили в письменном виде.

В структуре обсуждаемых проблем более 27% сообщений связаны с нарушением прав несовершеннолетних в семье, 16,7% — нарушения прав в сфере образования и 14% связаны с жилищными вопросами.

«То, что количество обращений, в том числе обращений за правовой консультативной помощью, растет, говорит о том, что нам стали доверять. В свою очередь мы это доверие со стороны нижегородцев стараемся оправдать. В отдельных случаях мы проводим по обращениям разъяснительную работу», — отметила Ушакова. По ее словам, практически каждое пятое обращение направляется по правовой принадлежности для дальнейшей работы в другие инстанции, но остается на контроле в аппарате уполномоченного.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, недавно Ушакова получила жалобу от родительской общественности, которая стала поводом для обращения в прокуратуру и проведения прокурорской проверки.

Авторы обращения — возмущенные родители — просили запретить в Нижнем Новгороде концерты ряда современных исполнителей. В сообщении отмечалось, что песни таких коллективов, как Монеточка, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски, ХЛЕБ, GONE.FLUDD, Элджей и Пошлая Молли, «содержат пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».

В обоснование жалобы родители представили фрагменты композиций указанных исполнителей, которых в обращении активисты назвали «деструктивными».

По итогам прокурорской проверки были отменены и перенесены концерты пяти исполнителей — рэпера Jah Khalib, исполнителя Ганвест, поп-певицы Монеточки, рэпера Matrang и хип-хоп исполнителя Элджея.

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